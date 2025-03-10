Помимо экономии это еще и снижает пожарную опасность.

Отравляетесь в отпуск? Важно не только запереть дверь, но и отключить некоторые бытовые приборы от розетки. Это не только сохранит ваши деньги, но и убережет дом от пожара, пишет Southern Living.

От небольших кухонных приборов до игровых консолей - некоторые устройства, как пишет издание, продолжают потреблять электроэнергию, даже когда они выключены. Это часто увеличивает ваш счет за электроэнергию.

Если вы уезжаете, то проверьте каждую комнату и убедитесь, что эти предметы отключены от сети.

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Что всегда нужно отключать от розети, когда вы отправляетесь в отпуск:

Мелкая кухонная техника

Как сообщается, приборы на столешнице потребляют электроэнергию, когда они подключены к сети, независимо от того, используете вы их или нет. К ним относятся:

Кофеварка/кофемашина

Микроволновая печь

Фритюрница

Блендер

Электрический чайник

Тостер

Миксер

Мультиварки

Рисоварки

Электрические сковороды

Кухонный комбайн

Обогреватели

Обогреватели могут быть опасны, даже если за ними внимательно следят, поэтому крайне важно убедиться, что они отключены от сети, когда вы уходите. Обогреватели, оставленные включенными, могут увеличить риск возгорания.

Электрические одеяла

Как и обогреватели, электрические одеяла представляют опасность возгорания.

Зарядные устройства

Игровые консоли

Компьютеры

Кондиционеры

Инструменты для укладки волос

Напомним, ранее УНИАн рассказывал, как уменьшить расход воды.

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