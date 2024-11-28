На его приготовление не уйдет много времени

Блюда из тыквы прекрасно согревают холодными вечерами. Кроме того, они очень питательны.

Диана из Best Recipe Box поделилась простым рецептом супа из тыквы, для которого нужно всего два ингредиента. По ее словам, он "чрезвычайно простой". По желанию можно добавить по вкусу травы, сливки или тыквенные семечки.

Для приготовления вам понадобятся:

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одна средняя тыква;

950 мл куриного или овощного бульона.

Очистите тыкву от кожуры и сердцевины, а затем нарежьте ее кубиками по 2,5 см. Нагрейте большую кастрюлю на среднем сильном огне и обжарьте тыкву на оливковом масле. Подождите так 5 минут и вливайте бульон.

Варите тыкву 20 минут или пока она не станет мягкой. Взбейте суп блендером и заправьте специями по вкусу.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить тыквенный пирог с ароматными специями.

Тыква является прекрасным источником белка, клетчатки, полезных жиров и минералов, таких как магний и фосфор. В то же время тыквенные семечки имеют полезные растительные соединения, а именно фитостеролы и полифенолы, которые могут способствовать общему улучшению здоровья.

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