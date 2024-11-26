Ароматный домашний суп замечательного согреет даже в самый холодный вечер. Джейми Оливер предлагает приготовить это вкусное блюдо с грибами. По его словам, это "чрезвычайно простой" рецепт с "интенсивным" вкусом.
"Мне нравятся интенсивные землистые вкусы этого мягкого крем-супа с грибами - это классика", - написал он.
Джейми отмечает, что этот суп можно даже замораживать порциями, чтобы у вас под рукой всегда было готовое блюдо. На шесть порций супа понадобятся:
- грибы - 600 г;
- лук - 1 шт;
- сельдерей - 2 палочки;
- чеснок - 3 зубчика;
- петрушка - несколько веточек;
- тимьян - несколько веточек;
- оливковое масло;
- куриный или овощной бульон - 1,5 л;
- сливки - 75 мл;
- чиабатта - 6 ломтиков.
Грибы очистите и мелко нарежьте. Также измельчите лук, зелень и чеснок.
Нагрейте немного оливкового масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте туда лук, сельдерей, чеснок, стебли петрушки, листья тимьяна и грибы, накройте крышкой и жарьте, пока они не размягчатся.
Достаньте 4 ст.л. грибов и оставьте их на потом. В кастрюлю вливаем бульон, доводим до кипения, а затем уменьшаем огонь и готовим 15 минут.
Приправьте по вкусу и взбейте блендером до однородности. Далее влейте сливки и снова доведите до кипения. После этого можно тушить огонь.
Поджарьте чиабатту на сковороде, затем положите сверху большинство отложенных грибов и слегка сбрызните оливковым маслом. Разлейте суп по тарелкам, украсьте измельченной петрушкой и оставшимися грибами и подавайте с чиабаттой.
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