Этот суп готовится быстро и очень легко.

Известная TikTok-блогер Клэр поделилась рецептом замечательного супа с жареной фетой и красным болгарским перцем, который может стать идеальным блюдом для холодных вечеров. Такой рецепт собрал полмиллиона просмотров и много положительных комментариев, пишет Express.

Ингредиенты

оливковое масло;

4 больших красных перца, разрезанных пополам и очищенных от семян;

6 неочищенных зубчиков чеснока;

225 г сыра фета, а также немного для посыпки;

1 средняя луковица, нарезанная кубиками;

2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками;

2 средние морковки, нарезанные кубиками;

1 ч. л. сушеного тимьяна;

1 ч. л. молотого красного перца, по своему вкусу;

½ чайной ложки копченой паприки;

119 г сухого белого вина (желательно совиньон блан);

950 г овощного бульона с низким содержанием натрия;

790 г измельченных помидоров;

1 средний картофель, очищенный и нарезанный кубиками;

1 лимон для сока;

соль;

черный перец.

Ингредиенты для украшения

крошеная брынза,

тимьян,

лимонная цедра,

черный перец,

оливковое масло.

Способ приготовления

Сначала разогрейте духовку до 200 ℃. После чего на противень, застеленный пергаментом, положите кусочек феты, половинку перца и чеснок. Добавьте оливковое масло, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, или пока перец не станет мягким.

Пока фета с овощами запекается, поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте туда столовую ложку оливкового масла. После чего бросьте нарезанные кубиками лук, сельдерей, морковь, тимьян, красный перец, паприку, соль и перец. Обжаривайте смесь в течение 5-7 минут до размягчения.

После чего наливаем белое вино и тушим 2-3 минуты. Затем добавьте нарезанный картофель, измельченные помидоры и овощной бульон, а также добавьте щепотку соли.

"Довести до кипения и тушить примерно 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким, как вилка. Как только картофель станет мягким, осторожно взбейте суп погружным блендером или частями с помощью жаропрочного блендера. Возвращаем в кастрюлю", - объясняют в материале.

Когда фета и перец будут готовы, нужно, чтобы они немного остыли. Снимите с перца кожуру и заберите из нее обжаренные зубчики чеснока. Перебейте блендером до однородной массы и добавьте в кастрюлю. После чего добавьте лимонный сок и при необходимости приправы.

"Разлейте суп по тарелкам и украсьте раскрошенной фетой, свежей зеленью, оливковым маслом и черным молотым перцем. Подавайте с хрустящим хлебом или сырным тостом и наслаждайтесь!", - подытожили эксперты.

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