Известная TikTok-блогер Клэр поделилась рецептом замечательного супа с жареной фетой и красным болгарским перцем, который может стать идеальным блюдом для холодных вечеров. Такой рецепт собрал полмиллиона просмотров и много положительных комментариев, пишет Express.
Ингредиенты
- оливковое масло;
- 4 больших красных перца, разрезанных пополам и очищенных от семян;
- 6 неочищенных зубчиков чеснока;
- 225 г сыра фета, а также немного для посыпки;
- 1 средняя луковица, нарезанная кубиками;
- 2 стебля сельдерея, нарезанные кубиками;
- 2 средние морковки, нарезанные кубиками;
- 1 ч. л. сушеного тимьяна;
- 1 ч. л. молотого красного перца, по своему вкусу;
- ½ чайной ложки копченой паприки;
- 119 г сухого белого вина (желательно совиньон блан);
- 950 г овощного бульона с низким содержанием натрия;
- 790 г измельченных помидоров;
- 1 средний картофель, очищенный и нарезанный кубиками;
- 1 лимон для сока;
- соль;
- черный перец.
Ингредиенты для украшения
- крошеная брынза,
- тимьян,
- лимонная цедра,
- черный перец,
- оливковое масло.
Способ приготовления
Сначала разогрейте духовку до 200 ℃. После чего на противень, застеленный пергаментом, положите кусочек феты, половинку перца и чеснок. Добавьте оливковое масло, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, или пока перец не станет мягким.
Пока фета с овощами запекается, поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте туда столовую ложку оливкового масла. После чего бросьте нарезанные кубиками лук, сельдерей, морковь, тимьян, красный перец, паприку, соль и перец. Обжаривайте смесь в течение 5-7 минут до размягчения.
После чего наливаем белое вино и тушим 2-3 минуты. Затем добавьте нарезанный картофель, измельченные помидоры и овощной бульон, а также добавьте щепотку соли.
"Довести до кипения и тушить примерно 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким, как вилка. Как только картофель станет мягким, осторожно взбейте суп погружным блендером или частями с помощью жаропрочного блендера. Возвращаем в кастрюлю", - объясняют в материале.
Когда фета и перец будут готовы, нужно, чтобы они немного остыли. Снимите с перца кожуру и заберите из нее обжаренные зубчики чеснока. Перебейте блендером до однородной массы и добавьте в кастрюлю. После чего добавьте лимонный сок и при необходимости приправы.
"Разлейте суп по тарелкам и украсьте раскрошенной фетой, свежей зеленью, оливковым маслом и черным молотым перцем. Подавайте с хрустящим хлебом или сырным тостом и наслаждайтесь!", - подытожили эксперты.
Другие вкусные рецепты
Ранее известный кулинар Мэри Берри рассказала о рецепте кофейного торта, который станет отличным сочетанием с чашкой чая в холодные вечера. Для приготовления этого десерта понадобится всего 10 минут и менее получаса, чтобы подать его после выпекания.
Также диетолог поделился рецептом шоколадного торта, который не навредит вашей фигуре. Эксперты описали его как "замечательный легкий шоколадный пирог с ингредиентом, о котором никто не догадается".