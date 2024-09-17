Такой лайфхак можно использовать и для других цитрусовых.

Кулинары и бармены понимают, как трудно выжать сок из лимона. Цитрусовый сок имеет важное значение, чтобы блюда и напитки наполнились пикантностью, однако выжать каждую каплю может быть не из легких задач. Однако есть простой способ, который поможет вам справиться с этой задачей, пишет Mirror.

Для этого вам понадобится зубочистка. В своем видео один из пользователей соцсети X показывает, как прокалывает нижний конец лимона, или "заднюю часть", чтобы создать отверстие.

"Ты просто выжимаешь его. Что? Брат, так намного меньше грязи. Насколько это безумно?", - делится он своими впечатлениями, с легкостью выжимая сок, который не разбрызгивается.

Кроме лимонов, такой лайфхак можно использовать и для других цитрусовых, а именно апельсинов и лаймов.

"Когда я был маленьким, мой папа вырезал отверстие в апельсине, и мы выжимали его, а потом высасывали сок прямо из апельсина. Тот же принцип", - прокомментировал один из пользователей соцсети видео.

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