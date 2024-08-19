В списке есть чай с женьшенем.

Специалисты выделили пять травяных чаев, которые могут быть вредными, если у вас повышенное кровяное давление (гипертония), пишет eatingwell.com.

"Хотя может показаться, что использование травяных чаев для снижения высокого кровяного давления стало тенденцией, это не обязательно рекомендуется", - говорится в публикации.

Какой травяной чай лучше избегать, если у вас гипертония

Травяной чай с женьшенем. Ученые пришли к выводу, что женьшень может как снижать, так и повышать кровяное давление, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить эту взаимосвязь. Диетолог Тоби Амидор рекомендует его не употреблять.

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Травяной чай с гинкго билоба. Исследования показывают, что гинкго билоба может взаимодействовать с лекарствами, известными как разжижители крови. И если вы их принимаете, то весьма вероятно, что чай из гинкго билоба может изменить их эффективность.

Травяной чай с солодкой. Этот чай может быть не лучшим выбором, если у вас высокое кровяное давление. По словам диетолога Сильвии Клингер, солодка содержит соединение под названием глицирризиновая кислота, которая может повышать кровяное давление и вызывать другие серьезные побочные эффекты (головная боль, усталость и даже сердечные приступы). Недавнее исследование 2024 года подтвердило, что даже 100 граммов солодки могут оказать существенное влияние на кровяное давление.

Травяной чай со зверобоем. Это трава, которая веками использовалась в европейской медицине для лечения ран и таких состояний, как депрессия. В то же время зверобой может взаимодействать с лекарствами, которые часто назначают людям с высоким кровяным давлением. Потому диетологи советуют избегать употребления этой травы в виде чая, поскольку она может вызвать проблемы с сердцем.

Травяной чай с корой йохимбе. Кора этого дерева используется в качестве афродизиака и для улучшения сексуальной активности. Данные об этом чае крайне ограничены и позволяют предположить, что он может быть связан с сердечными приступами и судорогами.

Напомним, ранее диетологи назвали 4 напитка, которые приводят к увеличению веса.

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