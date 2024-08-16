Овощ может помочь бороться с раком и потенциально принести пользу вашему мозгу.

Спаржа - это овощ, доступный круглый год. Если вы покупаете свежую спаржу на фермерском рынке или в продуктовом магазине, лучше съесть ее сразу. Спаржа хорошо сочетается со многими другими продуктами - такими, как горох, чеснок или молодой картофель, пишет Eating Well.

Отмечается, что эти овощи наполнены питательными веществами, обеспечивая хороший источник клетчатки, витамина С и фолиевой кислоты. Спаржа также является отличным источником витамина К, важного питательного элемента для свертывания крови и здоровья костей. Спаржа также содержит хром - микроэлемент, который может усилить способность инсулина транспортировать глюкозу из кровотока в клетки.

Издание приводит еще несколько потенциальных преимуществ спаржи:

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Может помочь снизить артериальное давление

Спаржа содержит калий - важное питательное вещество для поддержания здоровья сердца, костей, почек и нервов. Этот стеблевой овощ также содержит соединение под названием аспараптин, которое может помочь улучшить кровообращение и, в свою очередь, может снизить артериальное давление.

Может помочь бороться с раком

Это травянистое растение, а также авокадо, листовая капуста и брюссельская капуста, является особенно богатым источником глутатиона - детоксикационного соединения, которое помогает расщеплять канцерогены и другие вредные соединения, такие как свободные радикалы. Благодаря глутатиону потребление спаржи может помочь защитить от определенных форм рака, таких как рак костей, груди, толстой кишки, гортани и легких, и бороться с ними.

Наполненный антиоксидантами

Спаржа является одним из лучших овощей из-за ее способности нейтрализовать свободные радикалы, разрушающие клетки. Вместе с другими потенциальными продуктами, предотвращающими старение, спаржа может помочь замедлить процесс старения и уменьшить воспаление.

Может быть ускорителем мозга

Еще одно свойство этого вкусного овоща заключается в том, что он может помочь нашему мозгу бороться со снижением когнитивных функций. Спаржа, как и листовая зелень, содержит фолиевую кислоту, которая взаимодействует с витамином B12, содержащимся в рыбе, птице, мясе и молочных продуктах, чтобы уменьшить риск когнитивных нарушений. Если вам больше 50 лет, убедитесь, что вы получаете достаточно B12, поскольку ваша способность усваивать его уменьшается с возрастом.

Природное мочегонное средство

Спаржа содержит соединения, которые действуют как естественное мочегонное средство, увеличивая мочеиспускание и помогая организму избавиться от избытка соли. Это особенно полезно для людей, страдающих от отёков - скопления жидкости в тканях тела, - а также для людей с высоким кровяным давлением или другими заболеваниями, связанными с сердцем.

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