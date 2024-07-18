В списке есть общение, помощь и благодарность.

Родители хотят, чтобы их дети достигли своих целей и обрели счастье. Ученые из Гарварда провели исследование и дали шесть практических советов, как этого можно добиться, пишет upworthy.com.

"Исследователи считают, что это не должно происходить за счет доброты и сочувствия. Несколько проверенных стратегий остаются лучшими способами превратить ваших детей в морально порядочных и целеустремленных людей, какими вы хотите, чтобы они были", -

Что нужно, чтобы вырастить "хороших" детей - 6 советов

Общайтесь со своими детьми. Проводите регулярно время со своими детьми, задавайте им открытые вопросы о себе, о мире и о том, как они его видят, и активно слушайте их ответы. Вы не только научитесь множеству вещей, которые делают вашего ребенка уникальным, но и продемонстрируете ему, как проявлять заботу о другом человеке.

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Все, что важно, говорите вслух. Обязательно проговаривайте с детьми важные вещи. Это необходимо для того, чтобы ребенок научился работать в команде, взаимодействовать с другими и в целом был хорошим человеком.

Показывайте ребенку, как разбираться с теми или иными ситуациями. Проводите их через процессы принятия решений и помогайте им понять суть.

Сделайте помощь и благодарность обычным делом. Исследования показывают, что люди, имеющие привычку выражать благодарность, с большей вероятностью будут полезными, щедрыми, сострадательными и прощающими, а также с большей вероятностью будут счастливыми и здоровыми.

Проверяйте деструктивные эмоции вашего ребенка. Способность заботиться о других подавляется гневом, стыдом, завистью и другими негативными чувствами. Если вы поможете детям определить и обработать эти эмоции, а затем направите их к безопасному разрешению конфликтов, это поспособствует их становлению.

Покажите своим детям более широкую картину. Необходимо научить ребенка заботиться о людях, которые социально, культурно и даже географически находятся за пределами их круга общения.

Напомним, ранее УНИАН назвал 7 главных ошибок в общении, которые оттолкнут людей.

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