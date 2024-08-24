Даже мертвая медуза может быть опасной для человека.

Если вы купались в море, то, скорее всего, видели медузу. Большинство людей знают, что этих морских животных нельзя касаться, ведь их щупальца имеют жалящие клетки. Однако некоторые считают, если медуза мертва, то она является безопасной, но это не так. Испанский медбрат Хорхе Анхель рассказал, почему не стоит прикасаться к медузам, передает Express.

"Даже если вы видите мертвую медузу, не прикасайтесь к ней, потому что она все еще может выпустить свои токсины, и вам может быть очень больно, как этому парню", - отметил он, показывая видео, где медуза ужалила мужчину.

Медбрат подчеркнул, если вас укусила медуза, независимо от того, как именно, то вам никогда не нужно "растирать место укуса", однако его нужно "всегда промывать соленой водой, но никогда пресной".

Видео дня

Об этом Хорхе сказал, когда на видео мужчину укусила медуза, которую он держал в руках, а затем он прыгнул прямо в море.

"Это также неправильно, поскольку он даже не проверил морское дно", - отметил специалист.

По словам медбрата, "если бы у него вдруг возникла аллергическая реакция или анафилактический шок, он мог бы потерять сознание и утонуть, поэтому гораздо лучше промыть место, а не прыгать прямо в море".

По рекомендациям NHS (Британская система здравоохранения - УНИАН), если вас укусила медуза, вам нужно обратиться к спасателю или человеку, который имеет навыки оказания первой медицинской помощи. Если помощь нельзя получить, то стоит промыть пораженный участок морской водой, удалить колючки пинцетом или краем банковской карты и замочить место укуса в очень теплой воде минимум на 30 минут. Кроме того, специалисты советуют выпить парацетамол или ибупрофен.

"Нельзя мочиться на место укуса, использовать уксус, прикладывать лед, касаться щупалец голыми руками или закрывать рану. Если вы чувствуете тяжелое дыхание, боль в груди, отек или кровотечение, вам следует обратиться в отделение неотложной помощи", - добавили в материале.

Другие советы врачей

Ранее нейробиолог Роберт Лав назвал продукты, которые по его мнению, следует свести к минимуму, если вы хотите защитить свой мозг. По его словам, речь идет о рафинированном сахаре, масле из семян и яичных белках.

Также кардиолог назвал семь лучших продуктов, которые стоит есть, чтобы очистить артерии. Речь идет о таких продуктах, как лосось, семена подсолнечника, грецкие орехи, цитрусовые, овсянка и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: