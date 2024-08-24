В списке есть яичные белки.

Нейробиолог Роберт Лав назвал продукты, которые, по его мнению, следует свести к минимуму, если вы хотите защитить свой мозг, пишет shefinds.com.

"Мозг очень чувствителен к воспалению, которое может нарушить его нормальное функционирование. Некоторые продукты, особенно с высоким содержанием рафинированного сахара, вредных жиров и искусственных добавок, могут вызывать воспаление в организме, которое приводит к окислительному стрессу и повреждению клеток мозга, ухудшая когнитивные способности и увеличивая риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера", - говорится в публикации.

Продукты, которые вредны для мозга

Рафинированный сахар. По словам нейробиолога, такой сахар "ужасен для мозга". Он способствует диабету 2 типа, провоцирует воспаления и ускоряет старение.

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Масло из семян (арахисовое, кукурузное, подсолнечное, рапсовое масло). Это еще один "воспалительный" ингредиент, который может быть вреден для здоровья мозга. По словам специалиста, употребление этих масел "увеличивает риск почти всех хронических заболеваний, от болезней сердца до диабета и многих видов рака".

Яичные белки. Как отметил нейробиолог, яичные белки снижают усвоение биотина (витамин B7), который важен для роста, волос, кожи и ногтей, а также поддерживает мозг, способствуя общему неврологическому здоровью. Биотин играет важную роль в различных метаболических процессах, которые могут влиять на работу мозга.

Напомним, ранее эксперты назвали 8 худших продуктов, которые не стоит есть перед сном.

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