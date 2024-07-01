Кусок арбуза содержит всего 46 калорий, но при этом он богат витаминами и питательными веществами.

Если говорить о лете, на ум всегда приходят сочные арбузы. Кроме того, что эта ягода очень вкусная, она полезна и обладает рядом свойств, которые положительно влияют на здоровье, сообщает The New York Times.

1. Водный баланс

Арбуз на 91% состоит из воды, поэтому, когда вы съедаете несколько кусков, вы фактически выпиваете стакан воды. Гидратация обеспечивает надлежащее функционирование организма: от кровотока до нормального стула. Вода в арбузе помогает поддерживать увлажнение, что может быть особенно полезным в жаркую погоду, когда вы теряете больше жидкости из-за пота.

Особенно советуют есть арбузы людям пожилого возраста. Они, как правило, меньше испытывают жажду и, соответственно, пьют меньше воды, а потребление арбуза сочетает приятное с полезным.

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2. Арбуз не содержит много сахара

Многие думают, если арбуз сладкий и сочный, то содержит множество сахара, что вредит здоровью, однако это не так. Один кусок арбуза содержит 46 калорий.

"Один стакан нарезанного кубиками арбуза содержит примерно 9,5 граммов сахара, что меньше, чем 13 граммов в стакане нарезанных яблок или почти 15 граммов в стакане черники", - рассказала диетолог Эми Эллис.

3. Хорошо влияет на сердце

Диетологи рассказали, что арбуз не содержит жира и натрия, а это хорошо для сердца. Они предположили, что аминокислота L-цитруллин и питательный микроэлемент ликопен, которых много в арбузе, могут улучшить здоровье сердца.

Ученые знают, что почки превращают L-цитруллин в оксид азота, который может расслабить стенки артерий и снизить артериальное давление. А ликопен, химическое вещество, содержащееся в некоторых растениях, может уменьшить воспаление, которое связано с заболеваниями сердца, говорится в исследовании National Libarary of Medicine. Люди склонны ассоциировать ликопен с помидорами, но в арбузе его больше.

Как можно есть арбуз

Диетологи отметили, что лучше всего потреблять арбуз летом, когда сезон в полном разгаре, ведь заморозить его и оставить на зиму, почти невозможно. Однако, арбуз можно добавить в различные блюда, а также в газированные напитки.

Так, диетологи поделились рецептом салата с арбузом. Стоит добавить арбуз, сыр, зелень, рис или киноа и красный лук. Кроме того, они советуют нарезать арбуз кубиками и приправить пряной заправкой из тмина и цитрусовых. По их словам, получится очень вкусная закуска.

Как писал УНИАН, недавно диетологи назвали 10 самых низкокалорийных фруктов, которыми можно перекусить на диете.

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