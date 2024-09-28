Ранее исследователи считали, что большое количество яиц может негативно повлиять на здоровье человека.

Мужчина в течение целого месяца ел по 24 яйца в день, чтобы увидеть, что произойдет с его организмом. Последствия такого эксперимента удивили многих, пишет Mirror.

В частности докторант Гарвардского университета Ник Норвиц запланировал съесть 720 яиц за четыре недели, чтобы отследить, как это повлияет на уровень холестерина в его организме. Ранее считалось, что слишком большое количество яиц вредно для здоровья, ведь этот продукт может повысить уровень холестерина и вызвать проблемы с сердцем.

Однако в последние годы такая гипотеза была оспорена. В частности доктор Норвиц был уверен, что его уровень "плохого холестерина" снизится, если он будет съедать одно яйцо каждый час в течение месяца.

В Mirror рассказали, что доктор Норвиц имеет степень доктора философии по метаболизму человеческого мозга в Оксфордском университете. Он опубликовал свои результаты на Youtube, где его видео собрало более 250 тысяч просмотров.

Во время него он показал более 40 картонных коробок из яиц, которые он собрал во время своего эксперимента. Однако исследователь не уточнил, какие еще продукты он ел, кроме яиц. Норвиц отметил, что после первых двух недель он начал есть также 60 граммов углеводов в день. Мужчина рассказывает:

"Я предположил, что употребление 720 яиц в месяц, а это 133 200 мг холестерина, не приведет к повышению уровня холестерина. В частности, это не повысит уровень холестерина ЛПНП. И, действительно, не повысило, ни на капельку. Несмотря на то, что мое потребление холестерина с пищей увеличилось более чем в пять раз, уровень холестерина ЛПНП фактически снизился".

В издании отметили, что ранее многие ученые и врачи предупреждали, что употребление яиц может вызвать повышение уровня "плохого холестерина". Однако Норвиц обнаружил, что его уровень ЛПНП наоборот снизился на 18% после месячного эксперимента.

Зрители высоко оценили эксперимент Норвица в комментариях под видео. В частности один пользователь Youtube написал:

"Я нажал, потому что знал, что уровень ЛПНП не повысится, и я хочу поделиться этим видео с родными, которые сходят с ума от того, что я ем яйца и мясо!".

Другой зритель добавил: "Я ел яйца почти каждый день на протяжении всех своих 67 лет, несмотря на все невзгоды, никогда от них не отказывался. И у меня очень хорошее здоровье, никаких врачей, никаких лекарств".

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