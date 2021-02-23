Птица сразу улетела и мужчина не успел его подобрать.

В Эдинбурге женщина откусила незнакомцу язык, который затем украла чайка.

Читайте такжеНа Google-картах нашли остров в форме пениса (фото)Об этом пишет Edinburgh News.

Ещё в 2019 году между Джеймсом Маккензи и Бетани Райан возник конфликт на улице.

В ходе ссоры женщина подумала, что незнакомец ее ударит, поэтому "поцеловала его взасос" и оторвала часть языка зубами. Когда она выплюнула язык на асфальт, к ним подлетела чайка и схватила его.

Птица сразу улетела и Маккензи не успел его подобрать. Из-за этого в больнице мужчине не смогли провести операцию. Сейчас суд Эдинбурга пытается разобраться в истории.

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Автор: УНИАН