В Эдинбурге женщина откусила незнакомцу язык, который затем украла чайка.
Читайте такжеНа Google-картах нашли остров в форме пениса (фото)Об этом пишет Edinburgh News.
Ещё в 2019 году между Джеймсом Маккензи и Бетани Райан возник конфликт на улице.
В ходе ссоры женщина подумала, что незнакомец ее ударит, поэтому "поцеловала его взасос" и оторвала часть языка зубами. Когда она выплюнула язык на асфальт, к ним подлетела чайка и схватила его.
Птица сразу улетела и Маккензи не успел его подобрать. Из-за этого в больнице мужчине не смогли провести операцию. Сейчас суд Эдинбурга пытается разобраться в истории.
Вам может быть интересно
- Парижская полиция жалуется, что чайки атакуют их дроны и срывают операции
- В Бахрейне чайки растолстели и не хотят летать - виноват плов
- Улицы Британии из-за карантина заполонили мусор и чайки (фоторепортаж)
- Очевидцев возмутил турист, насильно кормивший чаек для селфи (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram