Десерт тирамису подается в каждой кофейне, и его несложно приготовить дома, поэтому он очень популярен. В последнее время появилось очень много нетрадиционных вариантов этого десерта – малиновый, лимонный, клубничный.
Портал TastingTable предлагает приготовить объединить тирамису с еще одним культовым десертом - банановым пудингом. Для его приготовления придется потратить немного больше усилий, чем для классического тирамису, поскольку нужно будет приготовить заварной крем. Однако, как уверяют авторы рецепта, это того стоит.
Ингредиенты:
- 2 стакана молока
- 2 яйца
- 1 стакан белого сахара
- ½ чайной ложки соли
- 3 столовых ложки кукурузного крахмала
- 2 стакана жирных сливок
- ¼ стакана сахарной пудры
- 1 пакет печенья "Савоярди"
- ⅓ стакана свежесваренного эспрессо
- 3 спелых банана, нарезанных ломтиками (около 3 стаканов)
Инструкция:
Приготовьте пудинг:
Нагрейте молоко до кипения в кастрюле среднего размера. Добавьте яйца, сахар, соль и кукурузный крахмал в небольшую миску. Взбейте вместе. Вмешайте половину горячего молока в яичную смесь, затем верните ее в кастрюлю.
Варите 5-10 минут, постоянно взбивая, пока не загустеет. Процедите через мелкое сито и дайте остыть.
Приготовьте крем:
Взбейте сливки и сахарную пудру на высокой скорости до образования жестких пиков. Добавьте половину сливок в остывший пудинг.
Соберите десерт:
Распределите треть смеси для пудинга по дну формы для выпечки размером 9 x 9 дюймов. Быстро окуните каждое печенье Савоярди в эспрессо, перевернув один раз.
Выложите слой пропитанного печенья на пудинг в сервировочном блюде. Сверху выложите нарезанные бананы. Добавьте еще один слой пудинга. Повторите процесс выкладывания слоев с печеньем, нарезанными бананами и пудингом.
Для последнего слоя распределите сверху оставшиеся взбитые сливки с оставшимися ломтиками банана.
Охладите в течение 4 часов перед подачей. Наслаждайтесь!
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