Он готовится ненамного сложнее, чем стандартный тирамису.

Десерт тирамису подается в каждой кофейне, и его несложно приготовить дома, поэтому он очень популярен. В последнее время появилось очень много нетрадиционных вариантов этого десерта – малиновый, лимонный, клубничный.

Портал TastingTable предлагает приготовить объединить тирамису с еще одним культовым десертом - банановым пудингом. Для его приготовления придется потратить немного больше усилий, чем для классического тирамису, поскольку нужно будет приготовить заварной крем. Однако, как уверяют авторы рецепта, это того стоит.

Ингредиенты:

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2 стакана молока

2 яйца

1 стакан белого сахара

½ чайной ложки соли

3 столовых ложки кукурузного крахмала

2 стакана жирных сливок

¼ стакана сахарной пудры

1 пакет печенья "Савоярди"

⅓ стакана свежесваренного эспрессо

3 спелых банана, нарезанных ломтиками (около 3 стаканов)

Инструкция:

Приготовьте пудинг:

Нагрейте молоко до кипения в кастрюле среднего размера. Добавьте яйца, сахар, соль и кукурузный крахмал в небольшую миску. Взбейте вместе. Вмешайте половину горячего молока в яичную смесь, затем верните ее в кастрюлю.

Варите 5-10 минут, постоянно взбивая, пока не загустеет. Процедите через мелкое сито и дайте остыть.

Приготовьте крем:

Взбейте сливки и сахарную пудру на высокой скорости до образования жестких пиков. Добавьте половину сливок в остывший пудинг.

Соберите десерт:

Распределите треть смеси для пудинга по дну формы для выпечки размером 9 x 9 дюймов. Быстро окуните каждое печенье Савоярди в эспрессо, перевернув один раз.

Выложите слой пропитанного печенья на пудинг в сервировочном блюде. Сверху выложите нарезанные бананы. Добавьте еще один слой пудинга. Повторите процесс выкладывания слоев с печеньем, нарезанными бананами и пудингом.

Для последнего слоя распределите сверху оставшиеся взбитые сливки с оставшимися ломтиками банана.

Охладите в течение 4 часов перед подачей. Наслаждайтесь!

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