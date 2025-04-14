Как часто поливать цветок и нужно ли изменять режим во время цветения? Эксперт ответил на популярные вопросы.

Орхидеи - очень эффектные комнатные растения, которые радуют ярким цветением. К сожалению, многие растения не доживают до повторного цветения. Чаще всего такое происходит из-за ошибок в уходе, особенно в поливе, пишет Southern Living.

Артур Эверетт Чедвик, эксперт и основатель Chadwick & Son Orchids, Inc., рассказал изданию, как поливать орхидею правильно.

Как часто поливать орхидею?

Несмотря на репутацию капризных растений, орхидеи имеют довольно стандартные требования к влаге, похожие на другие комнатные цветы. Их достаточно поливать раз в неделю или, когда грунт в горшке станет полностью сухим. Самый надежный способ понять, что растению нужна вода, - просто потрогать почву.

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Чедвик советует поливать растение в раковине до полного увлажнения. Затем, когда вода полностью стечет, горшок можно поставить в декоративное кашпо.

Как часто поливать орхидею, когда она цветет?

Эксперт говорит, что цветение не требует изменения режима полива. Цветок следует чаще увлажнять только, если в помещении или низкая влажность.

Если растение получает более шести часов рассеянного солнечного света в день, почва будет пересыхать быстрее. Орхидеи — выходцы из тропиков, где преобладает полутень, поэтому избыток солнца может ускорить испарение влаги.

Напомним, ранее в сати рассказали, что делать, если орхидея не цветет. Девушка показала необычный способ выращивания этих цветов, который кажется диким, но работает.

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