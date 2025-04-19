По словам специалистов, важно не только придерживаться графика полива, но и следить за состоянием цветов.

Орхидеи добавляют яркости в любой дом, однако уход за ними может быть непростым. Кроме правильного горшка, это растение требует тщательного полива. В частности специалист по комнатным растениям Вирджиния Хейз говорит, что в природе орхидеи растут на деревьях в тропическом лесу, поэтому им нравится, когда их обливают водой или естественным образом дренируют, однако в домашних условиях они требуют совсем другого ухода, передает Real Simple.

Как правильно поливать орхидеи?

Одним из самых известных методов полива орхидей является метод кухонной раковины. В частности ведущий флорист Кейлин Хьюитт отметила, что этот метод является самым полезным, если ваша орхидея находится в горшке, где есть кора.

"Наполните раковину теплой водой примерно до верха горшка - не нужно погружать все растение - и оставьте его в воде примерно на десять минут", - объяснила она.

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Хейз добавила, что погружение горшка на более чем 15 минут может привести к загниванию корней, поэтому, чтобы избежать такой проблемы, стоит установить таймер. После того, как пройдет нужное время, выньте растение и дайте ему стечь, прежде чем поместить его обратно в горшок.

Хьюитт отметила, что можно поливать орхидею из крана, однако если ее качество не идеально, то вы можете использовать бутилированную воду. Кроме того, она советует избегать для полива дистиллированную или очень соленую воду.

Также можно попробовать поливать орхидею с помощью лейки или пульверизатора. Однако пульверизатор не должен быть единственным источником воды для вашего цветка, а лишь поддерживать его во влажном состоянии между поливами.

Хьюитт подчеркнула:

"Это отличный инструмент, который можно использовать в течение недели, чтобы поддерживать уровень влажности и увлажнения в идеальном для ваших растений месте. Если вы используете лейку, выньте орхидею из декоративного горшка и оставьте ее под проточной водой на пятнадцать секунд. После того, как вода просочится, оставьте ее стекать в раковине еще на пятнадцать секунд, а затем поставьте обратно в горшок".

Однако помните, что воду нужно лить с осторожностью.

"Используя лейку или пульверизатор, будьте осторожны, чтобы вода не попала на цветки орхидеи. Это может повредить цветение и вызвать ботритис (также известный как плесень)", - предупредила Хейз.

Как часто поливать орхидею?

Обычно орхидеи нужно поливать каждую неделю. Однако различные виды этих растений имеют разные потребности в увлажнении, поэтому перед тем, как составлять график полива, проверьте, какой именно вид у вас растет.

"Цимбидиумы нуждаются в очень влажной среде, постоянно. Поливайте постоянно и не давайте почве пересыхать между поливами. Если вы не хотите, чтобы растение тонуло в воде, тогда нужен только постоянно влажный грунт. Дайте растению пропитаться - это ключ к успеху", - добавила Хьюитт.

В то же время дендробиумы требуют немного меньше воды, однако их все равно нужно поливать каждые несколько дней. Однако фаленопсисам требуется постоянная влажная среда.

"Поливайте их примерно дважды в неделю или чаще в теплые или сухие месяцы", - посоветовала эксперт.

Хейз подытожила:

"Не просто следуйте графику полива. Посмотрите на орхидею и ее корни. Возможно, несколько недель, из-за изменения погоды или расположения в вашем доме, она может не нуждаться в поливе. Ориентируйтесь на цвет корней - если они белые, поливайте. Если корни зеленые, оставьте их".

Другие советы по уходу за орхидеями

Ранее садоводы рассказали, как спасти умирающую орхидею. В частности они советуют урегулировать график полива, обрезать корни, пересаживать растение в правильное время, замочить орхидею, а также обеспечить соответствующую температуру.

Также стало известно, действительно ли рисовая вода полезна для орхидей. Отмечается, что такая вода содержит питательные вещества, такие как углеводы, аминокислоты и витамины, которые способствуют здоровому росту.

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