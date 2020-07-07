Жители Аляски провели шоу, на котором сбрасывали свои автомобили с обрыва (видео)
Жители города Глейшер-Вью на Аляске отметили День Независимости США, устроив яркое шоу, во время которого они сбрасывали с обрыва свои старенькие автомобили.
Об этом сообщается в ролике, опубликованном на канале How to Alaska в YouTube.
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Уже четвертый год жители Аляски сбрасывают с 91-метрового обрыва над рекой Матануска старые автомобили. Их украшают соответствующей символикой, завозят на вершину, заводят их и спускают с горы. Внизу за полетом транспортных средств наблюдают зрители.
С каждым годом мероприятие становится все более популярным.
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