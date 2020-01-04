Зомби не страшны: житель Днепра оборудовал ВАЗ пулеметом и стилизовал под Mad Max (фото)

Интерьер транспорта заимствован от Mazda и BMW. Оружие на капоте игрушечное – пулемет «Вулкан».

В Днепре в продаже появился тюнингованный ВАЗ-2107 в стиле фильма Mad Max.

Об этом сообщает Обозреватель.

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На старом советском авто установили «жалюзи» на окнах и пулемет на капоте. Кроме этого, автомобиль оснащен оригинальным двигателем, оборудован прямоточной выхлопной системой и фильтром нулевого сопротивления.

Интерьер транспорта заимствован от Mazda и BMW. Оружие на капоте игрушечное – пулемет «Вулкан».

Отмечается, что у автомобиля есть несколько наград за участие и победы в автошоу и фестивалях.

Автор продает свой стилизованный Mad Max за 3,5 тысячи долларов.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина украл зимний костюм для домашнего любимца и попался правоохранительным органам.