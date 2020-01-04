Зомби не страшны: житель Днепра оборудовал ВАЗ пулеметом и стилизовал под Mad Max (фото)
18:01, 04 января 2020Курьёзы
64 0
Интерьер транспорта заимствован от Mazda и BMW. Оружие на капоте игрушечное – пулемет «Вулкан».
Стоит такой автомобиль всего 3,5 тысячи долларов / Auto24
В Днепре в продаже появился тюнингованный ВАЗ-2107 в стиле фильма Mad Max.
Об этом сообщает Обозреватель.
Читайте такжеВ Сумах водитель маршрутки полчаса уговаривал копов взять взятку (видео)
На старом советском авто установили «жалюзи» на окнах и пулемет на капоте. Кроме этого, автомобиль оснащен оригинальным двигателем, оборудован прямоточной выхлопной системой и фильтром нулевого сопротивления.
Интерьер транспорта заимствован от Mazda и BMW. Оружие на капоте игрушечное – пулемет «Вулкан».
Отмечается, что у автомобиля есть несколько наград за участие и победы в автошоу и фестивалях.
Автор продает свой стилизованный Mad Max за 3,5 тысячи долларов.
Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина украл зимний костюм для домашнего любимца и попался правоохранительным органам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter