"Визжите в глубине души": японцев призвали не кричать на американских горках

Руководители многих парков заказали таблички с напоминаем о том, что на аттракционах нужно молчать.

Консорциум японских парков развлечений разработал правила поведения на аттракционах, которые направлены на сдерживание пандемии коронавируса. В частности, посетителей просят не визжать на американских горках.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокомментировал новые правила представитель парка Fuji-Q Highland, где находятся двухкилометровые горки Fujiyama, на которых вагончики разгоняются до 130 километров в час и падают вниз на расстояние 70 метров. По его словам, людям, которые будут кататься молча, предоставят скидки на фотографии.

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Если на фото у человека будет серьёзное лицо и правильно надетая маска, ему разрешат опубликовать снимок в соцсетях учреждения со специальным хештегом.

Кроме того, руководители многих парков заказали таблички с напоминаем о том, что на аттракционах нужно молчать. Слоган этой кампании - «Визжите в глубине души».

Президент Fuji-Q Highland лично проехался на аттракционе в маске и с серьезным лицом, доказав, что это возможно.

За нарушение новых правил никаких санкций не предусмотрено.

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