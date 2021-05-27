В США продавцы вернули невнимательной клиентке выигрышный лотерейный билет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Американка приобрела билет во время обеденного перерыва, наскоро стерла защитное покрытие и, подумав, что не выиграла, отдала его продавцу, чтобы тот выбросил бумажку.
Однако билет оказался выигрышным – на 1 миллион долларов. Это обнаружил через 10 дней после покупки сын владельцев магазина, который убирал мусор за прилавком.
Продавцы признаются, что в течение двух дней колебались, возвращать ли находку владелице, – и все же вернули. Американка отблагодарила честных предпринимателей определенной суммой денег.
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