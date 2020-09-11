Открытка датирована 29 октября 1920 года / фото FOX 17

Об этом сообщает телевизионная станция FOX 17.

Открытка, датированная 29 октября 1920 года, лежала в почтовом ящике вместе с остальной корреспонденцией. Из текста открытки становится понятно, что женщина хотела поздравить двоюродных братьев с наступающим Хэллоуином.

На самой открытке изображена ведьма с кошкой, гусем и совой. В подписи говорится: «Поздравляю с Хэллоуином! Кем бы вы предпочли оказаться? Гусем или тыквенной головой?».

фото Brittany Keech/Facebook

На обратной стороне оставлено небольшое письмо, которое гласит: «Дорогие кузены, надеюсь, у вас все хорошо. У нас все отлично, но у мамы беда с коленями. Здесь ужасно холодно. Я только что закончила заниматься историей и уже скоро пойду спать. Папа бреется, а мама диктует свой адрес. Мне придется закрыться на ночь. Надеюсь, у бабушки с дедушкой все в порядке. Не забудьте написать нам - Рой еще не подлатал штаны. Флосси Берджесс».

фото Brittany Keech/Facebook

Впоследствии она написала в Facebook, что общалась с журналистами The New York Times, и ей удалось найти члена семьи, которой отсылали письмо.

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Автор: УНИАН