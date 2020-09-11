Из текста открытки становится понятно, что женщина хотела поздравить двоюродных братьев с наступающим Хэллоуином.

Американка Бриттани Кич из города Белдинг, штат Мичиган, получила открытку, которая была отправлена ровно сто лет назад.

Об этом сообщает телевизионная станция FOX 17.

Открытка, датированная 29 октября 1920 года, лежала в почтовом ящике вместе с остальной корреспонденцией. Из текста открытки становится понятно, что женщина хотела поздравить двоюродных братьев с наступающим Хэллоуином.

На самой открытке изображена ведьма с кошкой, гусем и совой. В подписи говорится: «Поздравляю с Хэллоуином! Кем бы вы предпочли оказаться? Гусем или тыквенной головой?».

На обратной стороне оставлено небольшое письмо, которое гласит: «Дорогие кузены, надеюсь, у вас все хорошо. У нас все отлично, но у мамы беда с коленями. Здесь ужасно холодно. Я только что закончила заниматься историей и уже скоро пойду спать. Папа бреется, а мама диктует свой адрес. Мне придется закрыться на ночь. Надеюсь, у бабушки с дедушкой все в порядке. Не забудьте написать нам - Рой еще не подлатал штаны. Флосси Берджесс».

Впоследствии она написала в Facebook, что общалась с журналистами The New York Times, и ей удалось найти члена семьи, которой отсылали письмо.

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Автор: УНИАН