В Чехии украли четырехтонный мост

В Чехии недалеко от городка Хеб (Cheb) на границе с Германией неизвестные украли четырехтонный железнодорожный мост, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Местная полиция пребывает в затруднении, поскольку никогда не сталкивалась с кражами подобного рода.

Сообщается, что мост находился на заброшенной железнодорожной ветке. Подозрение пало на одну из фирм, в обязанности которой входило наблюдение за неиспользуемыми железнодорожными путями.

Из-за растущих цен на сырье в Европе кражи металлолома в последнее время участились, отмечает издание.