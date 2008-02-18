В Чехии украли четырехтонный мост
21:36, 18 февраля 2008Курьёзы
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Местная полиция пребывает в затруднении
В Чехии недалеко от городка Хеб (Cheb) на границе с Германией неизвестные украли четырехтонный железнодорожный мост, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.
Местная полиция пребывает в затруднении, поскольку никогда не сталкивалась с кражами подобного рода.
Сообщается, что мост находился на заброшенной железнодорожной ветке. Подозрение пало на одну из фирм, в обязанности которой входило наблюдение за неиспользуемыми железнодорожными путями.
Из-за растущих цен на сырье в Европе кражи металлолома в последнее время участились, отмечает издание.
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