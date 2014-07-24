В России хотят подключить к пропаганде Депардье и Пьера Ришара

Об этом сообщает российская газета Известия.

С просьбой помочь убедить актера принять участие "в информационной поддержке России" ЛДПРовцы обратились к руководителям Министерства культуры РФ, Федеральной миграционной службы и ВГТРК.

По мнению главы комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослава Нилова, Россия сейчас находится в состоянии информационной войны с Западом.

Читайте такжеДепардье хочет получить гражданство семи стран— США ведут себя агрессивно, — заявил Ярослав Нилов, отметив, что Россия должна "использовать все имеющиеся средства и возможности".

Депутаты полагают, что выиграть в информационной войне может помочь Жерар Депардье.

В экспертной среде идею депутатов посчитали "интересной и вполне работоспособной", а также предложили расширить "арсенал" комиком Пьером Ришаром.

"Можно привлечь Пьера Ришара", - полагает заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков.