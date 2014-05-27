В Британии выпустили серию нецензурных разговорников для отпускников

Британское издательство Marco Polo опубликовало к отпускному сезону серию разговорников с ненормативной лексикой для англоязычных туристов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegraph.

Путеводители по миру французского, итальянского, испанского и немецкого мата, по словам издателей, «позволят никогда больше не лезть за словом в карман».

В аннотациях книг сказано, что купивший разговорник сможет «разоряться, ныть и клясть всех, как местный». В книге не только указаны определенные бранные слова и выражения, но и дано разъяснение их тональностям, степени оскорбительности и ситуациям, в которых их можно применять. Так, авторы подчеркивают, что не нуждающееся в переводе английское слово f**k по своей эмоциональной окраске значительно сильнее, чем французский эквивалент, поэтому последний может употребляться в более широком спектре ситуаций.

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Издания также обещают раскрыть ряд хитростей, которые не позволят попасть впросак в чужой стране: например, не перепутать случайно английское слово preservatives (консерванты) и французское préservatif (презерватив). Есть раздел, посвященной самым современным темам для разговора (с нормативной лексикой): соцсети, смартфоны и т.д.

Разговорники уже получили сдержанные, но положительные отзывы от экспертов. Например, Кэти Молинаро (Cathy Molinaro), преподаватель французского языка в университете Кардиффа, считает, что «ругательные» путеводители могут быть полезны, однако современные языковые нормы меняются так часто, что книги быстро устаревают и нуждаются в частом переиздании.