Посольство Казахстана причислило персонажа «Бората» к местным достопримечательностям

Герой фильма «Борат» по имени Билли Секскрайм (Billy Sexcrime) случайно попал в путеводитель по Казахстану. Цветное иллюстрированное издание распространялось в рамках ежегодного фестиваля Around the World Embassy Tour, проводимом ежегодно посольством Казахстана в США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Washington City Paper.

Наблюдать персонажа комедийного фильма на страницах книги о Казахстане могли представители более чем 50 дипломатических миссий Вашингтона.

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Билли Секскрайм – вымышленный персонаж, который не появлялся в фильме «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан». Но его упоминал в картине исполнитель главной роли Саша Барон Коэн (Sacha Baron Cohen) .

Каким образом Секскрайм попал в путеводитель, не сообщается. Предположительно, это стало результатом ошибки посольства Казахстана или шуткой издательства. Дипломатическое представительство страны никак не прокомментировало забавное происшествие.

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Стоит отметить, что призрак «Бората» не впервые тревожит Казахстан. Например, в 2012 году в Кувейте на чемпионате мира по стрельбе организаторы мероприятия перепутали гимн Казахстана с гимном, звучавшим в фильме «Борат: культурное исследование Америки на благо славного народа Казахстана».