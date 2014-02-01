В Черногории создали церковную фреску с Марксом и Энгельсом

Как пишет ТСН со ссылкой на местные СМИ, в Черногории разгорелся скандал из-за одной из фресок в недавно построенной церкви Воскресения в городе Подгорице. На ней изображены идеологи социализма Карл Маркс и Фридрих Энгельс в адском огне. Кроме того, компанию им составляет первый президент Югославии Иосиф Броз Тито, который занимал свою должность с 1945 до 1980 года.

Также на фреске на коленях у дьявола сидит нынешний председатель парламента Черногории Ранко Кривокапич. В церкви объясняют, что в сцене из ада он занимает "почетное место" за неудачную попытку давления на черногорско-приморского митрополита.

Фреска вызвала споры. Критики говорят, что церковь не должна вмешиваться в политику.

Это не первый подобный случай в Черногории. В монастыре Острог на фреске Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Иосиф Броз Тито изображены вместе с Иудой, который продал Иисуса Христа.