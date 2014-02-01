В США арестован вооруженный мужчина, угрожавший Джорджу Бушу-младшему

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

44-летний американский гражданин Бенджамин Смит был задержан в пятницу в Нью-Йорке сотрудниками Секретной службой США, охраняющей действующих и бывших первых лиц государства, а также членов их семей. Мужчину задержали в автомобиле, припаркованном в районе Манхэттен, при себе у него находились заряженная винтовка, мачете и канистра с бензином.

Как сообщается, сотрудники службы безопасности выследили Смита по его мобильному телефону. Почему мужчина решил отправиться именно в Нью-Йорк и где в этот момент находились экс-президент и его семья, неизвестно. Как отмечает агентство, после ареста Смит напрямую не называл причины своего поступка, однако заявил, что разведен и в данный момент пытается "построить отношения с Барбарой Буш". Также в момент задержания Смит, которому предъявлены обвинения в угрозе бывшему первому лицу государства, выкрикивал, что "Буш получит свое".

В минувший четверг мать Смита сообщила в полицию, что обнаружила у себя дома в городе Питтсфорд (штат Нью-Йорк) записку сына. В ней Смит написал, что уезжает "работать на Джорджа Буша-младшего и Пентагон". "Я должен убить дракона, и тогда Барбара Буш станет моей", - говорилось в послании.

На состоявшихся в Нью-Йорке предварительных слушаниях прокурор выразил уверенность, что речь в записке идет о старшей дочери экс-президента США - 32-летней Барбаре Пирс Буш, а не о его матери, которая носит такое же имя.

Согласно федеральному закону США, угрозы нынешним или бывшим главам государства являются серьезным преступлением. Однако защита подсудимого указывает на то, что в записке Смита и его последующих высказываниях не было прямой и явной угрозы в адрес 43-го президента США или членов его семьи.

Как отмечает агентство, судьбу Смита должен решить суд присяжных. О дате вынесения вердикта не сообщается.