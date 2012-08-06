Вице-мисс Вселенная хочет работать в прокуратуре (фото)

Обладательница титула «Первая вице-мисс Вселенная 2011» Олеся Стефанко рассказала, чем будет заниматься после того, как через месяц передаст свою корону и титул другой красавице.Оказывается, девушка с детства мечтала раскрывать преступления. "Я закончила в этом году юридическую академию и намерена работать в прокуратуре. Это моя детская мечта и я всегда шла к этому", - рассказала Стефанко в программе "Светская жизнь", пишетТСН.

Страсть к раскрытию преступлений у красавицы появилась от чтения детективов и просмотра детективных фильмов. Олеся также рассказала, что хотела бы быть похожей на Марию Швецову из сериала "Тайны следствия".

То, что в прокуратуре зарплата не очень большая Олесю не беспокоит. "Я выросла в небогатой семье. Поэтому я переживу", - говорит девушка.

Напомним, что на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2011", который состоялся год назад в бразильском Сан-Паулу, украинская красавица Олеся Стефанко заняла второе место и получила титул первой вице-мисс.