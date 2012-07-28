На Прикарпатье женщина чудом уцелела после удара молнии
11:09, 28 июля 2012Курьёзы
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40-летнюю жительницу села Кунисовцы Городенковского района на поле поразила молния.
Молния ударила в женщину на поле
На Прикарпатье женщина осталась живой после удара молнии.
Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 40-летнюю жительницу села Кунисовцы Городенковского района на поле поразила молния. Потерпевшую отвезли в реанимационное отделение Городенковской районной больницы.
Состояние потерпевшей удовлетворительное.
Это уже третий случай на Прикарпатье, когда люди выживают от удара молнии.
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