На Прикарпатье женщина чудом уцелела после удара молнии

11:09, 28 июля 2012
Курьёзы
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40-летнюю жительницу села Кунисовцы Городенковского района на поле поразила молния.

Молния ударила в женщину на поле

На Прикарпатье женщина осталась живой после удара молнии.

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 40-летнюю жительницу села Кунисовцы Городенковского района на поле поразила молния. Потерпевшую отвезли в реанимационное отделение Городенковской районной больницы.

Состояние потерпевшей удовлетворительное.

Это уже третий случай на Прикарпатье, когда люди выживают от удара молнии.

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