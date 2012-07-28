На Прикарпатье женщина чудом уцелела после удара молнии

На Прикарпатье женщина осталась живой после удара молнии.

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 40-летнюю жительницу села Кунисовцы Городенковского района на поле поразила молния. Потерпевшую отвезли в реанимационное отделение Городенковской районной больницы.

Состояние потерпевшей удовлетворительное.

Это уже третий случай на Прикарпатье, когда люди выживают от удара молнии.