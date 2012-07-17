Хмельницкая школьница стала третьей на «Олимпиаде гениев» в США

Ученица 10 класса хмельницкого технологического многопрофильного лицея Христина Ганзюк заняла третье место на Международном конкурсе «олимпиада гениев», который состоялся в городе Освего, штат Нью-Йорк (США) с 24 до 30 июня этого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Хмельницкого городского совета.

Со своей работой «Роль естественных минеральных сорбентов в процессах очистки воды и в повседневном использовании» Х.Ганзюк получила бронзу среди почти 700 участников из Америки и Европы. Материалы для исследований девушка брала на Ташковском месторождении в Славутском районе Хмельницкой области. Уникальность ее работы заключается в использовании естественных минералов. Девушка разработала на их основе сорбенты для очистки воды, нефтепродуктов и изготовила мыло, скрабы, пасты. Эту готовую продукцию Х.Ганзюк представила на международном конкурсе. Она была единственной участницей из Украины.

Право на участие в этом престижном международном конкурсе хмельничанка получила как дипломант ІІ степени всеукраинского конкурса “Intel-Еко Украина-2012” - национального этапа международного конкурса научно-технического творчества школьников Intel ISEF 2012 (International Science and Engineering Fair).