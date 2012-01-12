Ленин не обладал гениальным мозгом
22:55, 12 января 2012Курьёзы
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Врачи-неврологи подтвердили
Исследования, проводившиеся в Советском Союзе после смерти вождя, подтверждают, что лидер Октябрьской революции 1917 года страдал лишь рядом патологических заболеваний. Об этом сообщает сайт "Дилетант.Ру", опубликовавший материалы из архива президента России.
Врачи-неврологи также подтвердили Интернет-изданию, что мозг Ленина ничем не отличался от обычного человека.
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