Ленин не обладал гениальным мозгом

22:55, 12 января 2012
Курьёзы
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Врачи-неврологи подтвердили

Исследования, проводившиеся в Советском Союзе после смерти вождя, подтверждают, что лидер Октябрьской революции 1917 года страдал лишь рядом патологических заболеваний. Об этом сообщает сайт "Дилетант.Ру", опубликовавший материалы из архива президента России.

Врачи-неврологи также подтвердили Интернет-изданию, что мозг Ленина ничем не отличался от обычного человека.

Эхо Москвы

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