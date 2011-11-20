В Севастополе из суши выложили логотип Евро-2012

В Севастополе вчера вечером в одном из ресторанов изготовили самое большое в Украине панно из суши в виде логотипа Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, общая площадь панно составила 4,66 кв. м, ширина - 1,97 м, длина – 2,33 м.

На выкладывание панно 11 сушистам понадобилось 34 минут 23 секунд.

Эксперт Национального реестра рекордов Сергей ЧЕРНЫШОВ вручил владельцу ресторана, изготовившего панно, диплом «Самое большое панно из суши».

В интервью УНИАН он сообщил, что до сих пор самой большой картиной, изготовленной из суши, считалась картина, зарегистрированная 30 ноября 2005 года в Киеве. Ее длина составила 1,4 м, ширина – 60 см, вес – 20 кг, время, затраченное на изготовление – 27 минут.

На аукционе панно купила жительница Севастополя, заплатив 7 тыс. грн.

Как было объявлено ведущим вечера, данная сумма будет передана детскому дому Севастополя. Сами наборы суши решением победительницы аукциона были розданы зрителям.