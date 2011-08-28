В Луганске ищут невест

В этом году в Луганске на день города в середине сентября состоится парад невест.

Об этом УНИАН сообщила организатор мероприятия Людмила ТЕПЛИНСКАЯ.

По ее словам, сейчас идет активный набор участниц.

Их количество должно составить не меньше 50-ти человек.

«Принимаются заявки от девушек от 18 лет, тех, кто уже был замужем, но вновь хочет почувствовать себя невестой. Обязательное условие - участницы должны быть в своем свадебном платье или же взять его на прокат», - сказала Л.ТЕПЛИНСКАЯ.

Она отметила, что заявки будут приниматься до 1 сентября.

«На встрече мы решим, как будут создаваться образы невест, кто будет заниматься визажем и прическами участниц, утвердим программу праздника», - уточнила Л.ТЕПЛИНСКАЯ.