37-килограммового толстолобика поймал рыболов на Тернопольщине

В Тернопольской области рыболов поймал 37-килограммового толстолобика. Как сообщает районная газета «Народне слово», рекордных размеров рыбу поймал 23-летний житель села Старый Вышневец Збаражского района Руслан ГОЛОВАТЮК в местном пруду. Рыболову с трудом удалось вытащить из воды рыбу, длина которой 1 м 30 см. Помогли ему в этом опытные рыболовы, которые рыбачили неподалеку.

Самой крупной рыбой, которую в последнее время удалось выловить в Тернопольской области, был 20-килограммовый карп. Его прошлым летом поймали спортсмены-рыболовы из Чехии на Тернопольском пруду.