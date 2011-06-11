Киевское водохранилище оказалось крайне опасным для судов

Вблизи столицы на Киевском водохранилище продолжается очистка дна в рамках подготовки к Чемпионату мира по водной «Формуле-1», которая состоится 30-31 июля этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил в интервью журналистам, что дно водохранилища возле дамбы Киевской ГЄС несколько десятилетий никто не чистил.

В результате, как сказал губернатор, «во время обследования акватории мы выявили около 50 свай, которые находятся под водой на расстоянии от поверхности воды около одного метра». По словам председателя ОГА, такие «находки» очень опасны, поскольку в акватории водохранилища курсируют как пассажирские, так и грузовые суда.

Как отметил А.ПРИСЯЖНЮК, теперь специальная техника убирает эти сваи. «Они убирают эти сваи, это очень трудоемкий процесс, но коэффициент полезного действия будет на 100%... и мы будем знать, что эта акватория находится в безопасности, и здесь можно будет проводить разные соревнования. А также будет безопасно плавать любім плавсредствам», - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, сегодня в уборке дна Киевского водохранилища от мусора принимают участие около 50 дайверов.

Справка УНИАН. Право на проведение в этом году в акватории Киевского водохранилища одного из девяти этапов Чемпионата мира по водной «Формуле-1" Украина завоевала среди пяти стран-претендентов.

Ожидается, что на соревнования, организатором которых является Киевская ОГА, приедут около 100 тысяч гостей. Прямая трансляция соревнований будет происходить на 100 стран мира.

Чемпионат мира на моторных лодках в классе «Формула-1» на воде начали проводить в 1962 году. На сегодняшний день это самые престижные гонки в водно-моторном спорте. К гонкам "Формулы-1" допускаются пилоты наивысшего класса с суперлицензией Международного союза водно-моторного спорта.