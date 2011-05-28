В ГУАМ активизировали взаимодействие по борьбе с коррупцией

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ определили приоритеты сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией и отмывания денег.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством грузинской стороны состоялось заседание рабочей подгруппы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Делегации обменялись информацией о национальном законодательстве, оперативной ситуации и выполнении компетентными органами государств-членов ГУАМ задач в этой сфере.

Были рассмотрены вопросы развития двухстороннего и многостороннего сотрудничества в формате ГУАМ, в том числе по обмену оперативной информацией.

На повестке дня также стоял вопрос подготовки к имплементации проекта в сфере борьбы с коррупцией совместно с Антикоррупционной сетью для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития при поддержке США.

Делегации обменялись мнениями о взаимодействии государств-членов ГУАМ в других международных организациях по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией, в том числе в рамках Комитета экспертов по оценке мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), Группы государств против коррупции (GRECO) и Эгмонтской группы.