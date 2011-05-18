Эксперт говорит, что с Нового года строительство остановится из-за Тигипко

Из-за непрофессионализма вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО новый градостроительный закон невозможно внедрить.

Такое мнение в эфире ток-шоу «Киевский форум» высказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики Сергей СЕРБИН.

По его словам, для выполнения Закона Украины «О регулирования градостроительной деятельности» необходимо принять еще 28 подзаконных актов, а этого Кабинет министров просто не успеет сделать к дате введения документа – 1 января 2012 года.

До этого времени, согласно нормам нового закона, должны быть разработаны и приняты и генеральные планы всех населенных пунктов, а на это, по словам С.СЕРБИНА, в бюджете нет средств.

«Для того чтобы обновить генеральные планы, нужно более 250 миллионов гривен, половина на зонинг – 125 миллионов, еще на картографическую основу, и мы выходим на полмиллиарда. А сейчас у нас в бюджете нуль заложен на разработку градостроительной документации. А в законе записано, что с 1 января 2012 года строительство уже невозможно, потому что не будут выделяться земельные участки без этих документов», – объяснил С.СЕРБИН.

Депутат назвал «чистой воды популизмом и обманом общественности» сроки введения закона в действие.

В таком состоянии дел он обвинил С.ТИГИПКО: «Из-за непрофессионализма руководителя этой группы мы записали такие сроки введения положений в действие, которые просто вообще всё остановили».

По мнению председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны ТИМОЧКО, Закон "О регулировании градостроительной деятельности" отменяет государственную экологическую, санитарно-эпидемиологическую, архитектурную и культурную экспертизы.

Как сказала она в эфире ток-шоу «Киевский форум», закон, который должен начать действовать с 1 января 2012 года, уже привел к негативным последствиям.

«Закон еще не начал действовать, а уже есть прецеденты. Например, в Белой Церкви. Там 4 года община боролось против незаконного строительства сталепрокатного завода в 200 метрах от первого жилого дома. Как только в Верховной Раде был проголосован этот закон, судья сразу же прекратил рассмотрение, объясняя это тем, что уже не нужна государственная экологическая экспертиза для этого проекта. Значит, этот завод и дальше будет строиться», - отметила Т.ТИМОЧКО.

Один из инициаторов нового закона, депутат Киевсовета, председатель Совета директоров Украинской строительной ассоциации Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ отрицает информацию Т.ТИМОЧКО. По его словам, одним из необходимых документов для принятия зонинга будет именно государственная экологическая экспертиза.

По мнению депутата, принципиальное отличие нового закона в обеспечении другой процедуры строительства – сначала разрабатывается зонинг, проектная документация, а затем выделяется земельный участок под строительство.

«Этим законом регулируется, что сначала мы проектируем, а только после этого, когда четко прорисован город, есть четкие ограничения по плотности населения, плотности этажности, где есть четкие пропорции спортивных, детских заведений, когда это все утверждается, только тогда мы застройщику будем отводить земельный участок», - отметил Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Закон "О регулировании градостроительной деятельности" был проголосован 17 февраля этого года, а вступить в силу должен 1 января 2012 года. Закон является «рамочным», то есть нуждается в принятии дополнительных 28 подзаконных актов, из которых на сегодняшний день принято только 4.

В ток-шоу “Киевский форум” на тему: «Новый «градостроительный закон»: в интересах застройщиков или рядовых граждан?!» также приняли участие заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Игорь СОКОЛОВ, депутат Киевсовета, член Совета директоров Конфедерации строителей Украины Андрей МИРГОРОДСКИЙ, представители общественных организаций и другие.