«Жечпосполита» не исключает, что муж Анны Герман мог быть агентом КГБ

«Жечпосполита» не исключает, что муж Анны Герман, Сергей Герман, работая консулом СССР в польском Гданске, мог быть агентом КГБ под псевдонимом «Андрей». Об этом сообщается в обзоре европейской прессы на веб-сайте радио «Свобода».

«Жечпосполита» сообщает о том, что Анна Герман освобождена указом Президента Януковича с должности заместителя главы Администрации, где она отвечала за информационную политику Президента. Вместе с 6-ю другими освобожденными заместителями Администрации Президента Герман другим указом Януковича назначена его советником и руководителем одного из новообразованных департаментов Президента. «Жечпосполита» напоминает о том, что в печати сообщалось, что Анна Герман, якобы, служила в рядах агентов КГБ в свое время, где она шпионила за польской «Солидарностью». Польское издание также напоминает, что сама Герман в свое время отрицала такую информацию. Вместе с тем «Жечпосполита» не исключает, что муж Анны Герман, Сергей Герман, работая консулом СССР в польском Гданске, мог быть агентом КГБ под псевдонимом «Андрей».