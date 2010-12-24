Военные США: упряжка Санта Клауса сегодня вылетит с Северного Полюса

Упряжка Санта Клауса, запряженная оленями, сегодня днем вылетит с Северного Полюса, сообщили американские военные.

За доставкой рождественских подарков они будут следить с помощью самых современных технических средств. Взлет волшебных саней с 60 тоннами подарков для детей, намечен на четыре часа утра по времени восточного побережья США, За их перемещением сегодня проследит Объединенное командование аэрокосмической обороны США, сообщил официальный представитель ведомства Билл Льюис. Упряжка Санты появится на экранах 47 радаров, Затем подключаться спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, которые реагируют на тепловое излучение красного носа оленя Рудольфа. Карта полета Санта Клауса каждый год - сюрприз для военных, ожидается, что за 19 часов сани преодолеют 40 тысяч километров, сперва пролетят над Новой Зеландией, а потом через Японию, Евразию Африку и Канаду войдут в воздушное пространство США. Между тем дежурные офицеры смогут ответить любопытным детям, где именно находятся их подарки в каждую минуту путешествия по телефону и на официальном сайте ведомства. Ожидается, что к полуночи, волшебник в красном колпаке полностью выполнит свою важную миссию.

Традиция следить за передвижением упряжки Санта – Клауса появилась в Америке полвека назад. В прошлый раз информация, размешенная на сайте, заинтересовала 9 миллионов жителей Земли.

Эхо Москвы