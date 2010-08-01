Дольше всего среди женщин живут японки

Самую большую продолжительность жизни среди женщин имеют японки.

Об этом пишет интернет-издание «Утро», ссылаясь на данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Кроме того, отмечает издание, продолжительность жизни японок стремительно увеличивается. В докладе говорится, что в 2009 году японские женщины легко доживали до 86 лет. Это на треть года больше, чем в 2008 году. Самыми долгоживущими на планете японские женщины остаются на протяжении 25 лет.

Что касается японских мужчин, то многие из них доживают до 79,5 лет и по этому показателю они проигрывают мужчинам из Катара, Гонконга, Исландии и Швейцарии.

Издание отмечает, что у этих рекордов есть и другая сторона. В Японии население стремительно стареет. Правительство страны во главе с новым премьером Наото КАНОМ планирует провести ряд налогово-бюджетных реформ, чтобы обеспечить эффективную работу системы социального обеспечения стариков.

Вторая по величине мировая экономика сейчас находится в затяжном кризисе. Она имеет замедленный рост и обременена массой долгов. Не последнюю роль в этом процессе играет увеличение экономической нагрузки на работающую часть населения.