Уголовного дела против гендиректора «Газэкс - Украина» не будет

Прокуратура города Киева по результатам проверки приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления относительно генерального директора ООО «Газэкс - Украина» Виталия ДЕМЬЯНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Газэкс - Украина».

В сообщении отмечается, что такое решение прокуратура приняла 6 апреля.

Напомним, 11 марта на сайте российской компании «Газэкс» был размещен релиз, в котором говорилось, что 9 марта собрание участников ООО «Газэкс - Украина» приняло решение об отстранении от исполнения служебных обязанностей генерального директора общества В.ДЕМЬЯНЮКА. После чего пресс-служба ООО «Газэкс - Украина» опровергла информацию, распространенную российской компанией «Газэкс», об отстранении В.ДЕМЬЯНЮКА от должности гендиректора украинской компании и заявила, что российская «Газэкс» не является учредителем компании «Газэкс - Украина».

Справка УНИАН. Участниками ООО «Газэкс - Украина» являются Виталий ДЕМЬЯНЮК и оффшорная компания Narell Enterprises Ltd, владеющая долей 99,9956% уставного фонда.