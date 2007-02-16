Австралиец поймал акулу голыми руками

Австралийский рыбак Филип Керхоф (Phillip Kerkhof) на пляже города Лаус Бэй (Louth Bay) поймал голыми руками акулу чуть более метра длиной, сообщает Associated Press.

Керхоф ловил рыбу с пристани, когда заметил плавающую рядом на мелководье акулу. Он прыгнул в воду рядом с ней, схватил руками и вытащил на берег. Как сообщил Керхоф, во всем виновата водка, так как в трезвом уме он бы на такое не решился. Акула прокусила дыру в его джинсах, однако мужчина не был ранен.

В австралийских водах обитает множество видов акул, и в среднем случается 15 случаев нападения акул на человека в год. В результате этих нападений погибает как минимум один человек в год.

Лента.ру