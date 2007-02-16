Финалистка конкурса ”Мисс Виртуальная Якутия” оказалась мужчиной (фото)

Одна из десяти финалисток конкурса красоты "Мисс Виртуальная Якутия" оказалась 25-летним мужчиной.

Как сообщилиРИА Новостив компании СахаИнтернет, которая проводит конкурс уже несколько лет, фотографии "участницы" они получили по почте.

Однако на самом деле под именем Анжела Адамова скрывался молодой человек по имени Олег Гончаров, который решил шутки ради поучаствовать в конкурсе. Для этого он обратился к стилисту, а после заказал портфолио у фотографа-профессионала.

В результате голосования посетителей сайта "Анжела" получила 369 голосов и вошла в десятку финалисток. О себе "участница" написала: "Каждый шаг на своем жизненном пути я стараюсь делать ярким и запоминающимся не только для себя, но и для своих любимых. Хотите узнать и увидеть больше? Подарите мне свой голос, и я вас не разочарую!". Правда, для участия в конкурсе Олег "скинул" один год, написав, что Анжеле 24 года.

На днях начинается третий этап конкурса, когда в течение двух дней финалистки будут жить в гостинице в режиме реалити-шоу. Гончаров участвовать в конкурсе уже не будет - оргкомитет принял решение о дисквалификации. Освободившееся место в десятке финалисток займет девушка, занявшая в отборочном голосовании 11 место.

Конкурс "Мисс Виртуальная Якутия" проводится с 1999 года. Победительницы конкурса разных лет успешно заявляли о себе на других конкурсах красоты. Так, Татьяна Никитина завоевала титул "Мисс Азия и Океания", Сардана Корякина была признана "Мисс национальный костюм" на конкурсе "Мисс Россия", а Мария Гущина в 2006 году завоевала стала победительницей виртуального конкурса "Краса России".