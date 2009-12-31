В новогоднюю ночь можно будет увидеть «голубую луну»

В новогоднюю ночь жители Северной и Южной Америки, Европы и Африки смогут увидеть редкое астрономическое явление - "голубую луну", сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

"Голубая луна" - второе полнолуние в течение календарного месяца - бывает в среднем один раз в 2,5 года, однако на новогоднюю ночь оно приходится всего один раз в 19 лет. Последний раз данное явление наблюдалось 31 декабря 1990 года, а в следующий раз жители Земли смогут увидеть его лишь в декабре 2028 года.

Первое полнолуние в декабре текущего года было второго числа. При наличии хорошей погоды непосредственно в новогоднюю ночь "голубую луну" смогут увидеть жители Северной и Южной Америки, Европы и Африки. В Австралии и Азии полнолуние придется уже на январь 2010 года.

В США многие воодушевленные предстоящим редким событием, американцы намерены встречать Новый год под знаком "голубой луны". В ряде клубов Нью-Йорка и других городов пройдут тематические вечеринки, основным хитом которых будет известная песня "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли "Голубая луна".