К 2011 году на Земле будет 7 миллиардов людей - исследование

Согласно исследованию организации Population Reference Bureau численность населения Земли к 2011 году достигнет 7 млрд. человек, сообщает CNN.

Как утверждают исследователи, прирост населения обеспечат в основном бедные и развивающиеся страны. Также ученые подсчитали, что в ближайшие 40 лет 97% прироста населения Земли произойдет в Азии, Африке, Латинской Америке, и странах Карибского бассейна.

Согласно прогнозам, к 2050 году лидером по численности населения станет Индия, где будет проживать 1,7 млрд. человек. Она обгонит находящегося сейчас на первом месте Китай.