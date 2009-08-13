К 2011 году на Земле будет 7 миллиардов людей - исследование
09:24, 13 августа 2009Курьёзы
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Индия обгонит Китай?
Согласно исследованию организации Population Reference Bureau численность населения Земли к 2011 году достигнет 7 млрд. человек, сообщает CNN.
Как утверждают исследователи, прирост населения обеспечат в основном бедные и развивающиеся страны. Также ученые подсчитали, что в ближайшие 40 лет 97% прироста населения Земли произойдет в Азии, Африке, Латинской Америке, и странах Карибского бассейна.
Согласно прогнозам, к 2050 году лидером по численности населения станет Индия, где будет проживать 1,7 млрд. человек. Она обгонит находящегося сейчас на первом месте Китай.
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