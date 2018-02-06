"Думал, он съест всех моих коров": фермер вызвал полицию для спасения от плюшевого тигра
В Великобритании фермер испугался тигра и вызвал полицию, однако животное оказалось большой мягкой игрушкой.
Как сообщает The Sun, 24-летний Брюс Грабб заметил фигуру тигра неподалеку от своей фермы. Он позвонил в полицию. Прибывшие на место полицейские остановились неподалеку и, не выходя из машин, начали обсуждать, как лучше поймать животное. Однако через некоторое время они заметили, что «тигр» не двигается. Приблизившись, полицейские и фермер обнаружили, что на самом деле это была большая плюшевая игрушка.
Читайте такжеОна не "охотничья": мужчина в Киеве вызвал полицию из-за обмана с сосиской
«У меня не было абсолютно никаких сомнений, что он реален — я чудовищно испугался. Я думал, что он съест всех моих коров, прежде чем полиции удастся застрелить его», — заявил фермер.
Ранее сообщалось, что китаянка устроила ДТП, перепутав попу обезьяны со светофором.