"Думал, он съест всех моих коров": фермер вызвал полицию для спасения от плюшевого тигра

Прибывшие на место полицейские остановились неподалеку и, не выходя из машин, начали обсуждать, как лучше поймать животное. Однако через некоторое время они заметили, что «тигр» не двигается.

В Великобритании фермер испугался тигра и вызвал полицию, однако животное оказалось большой мягкой игрушкой.

Как сообщает The Sun, 24-летний Брюс Грабб заметил фигуру тигра неподалеку от своей фермы. Он позвонил в полицию. Прибывшие на место полицейские остановились неподалеку и, не выходя из машин, начали обсуждать, как лучше поймать животное. Однако через некоторое время они заметили, что «тигр» не двигается. Приблизившись, полицейские и фермер обнаружили, что на самом деле это была большая плюшевая игрушка.

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«У меня не было абсолютно никаких сомнений, что он реален — я чудовищно испугался. Я думал, что он съест всех моих коров, прежде чем полиции удастся застрелить его», — заявил фермер.

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