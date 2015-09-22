В Москве полиция пыталась задержать победителя марафона во время забега

10:55, 22 сентября 2015
Курьёзы
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Победитель забега на 10 километров в рамках третьего Московского марафона Ринас Ахмадеев пожаловался на действия полиции, которая задержала его на 20 секунд за 500 метров до финиша.

Победитель Марафона

Об этом заявил сам спортсмен журналистам после финиша.

По его словам, за 500 метров до финиша атлета остановили полицейские, которые отказывались пропускать его к финишу.

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"Единственное, что мне не понравилось, это полицейские, которые остановили меня за метров пятьсот. Секунд двадцать потерял. Они просто сказали: "Вперед нельзя и все". Я говорю: "Где финиш?!" А они: "Вперед нельзя и все!". Все было классно, все супер, и единственное, чему я не рад, - что меня остановили", - рассказал Ахмадеев после финиша телеканалу "Москва 24".

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