В Москве полиция пыталась задержать победителя марафона во время забега
10:55, 22 сентября 2015Курьёзы
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Победитель забега на 10 километров в рамках третьего Московского марафона Ринас Ахмадеев пожаловался на действия полиции, которая задержала его на 20 секунд за 500 метров до финиша.
Победитель марафона пожаловался на полицейских / Скриншот
Об этом заявил сам спортсмен журналистам после финиша.
По его словам, за 500 метров до финиша атлета остановили полицейские, которые отказывались пропускать его к финишу.
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"Единственное, что мне не понравилось, это полицейские, которые остановили меня за метров пятьсот. Секунд двадцать потерял. Они просто сказали: "Вперед нельзя и все". Я говорю: "Где финиш?!" А они: "Вперед нельзя и все!". Все было классно, все супер, и единственное, чему я не рад, - что меня остановили", - рассказал Ахмадеев после финиша телеканалу "Москва 24".
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