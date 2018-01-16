"Потом такие БТР поджигают": в России курсанты летного училища станцевали в стиле садо-мазо под Satisfaction (видео 18+)

15:40, 16 января 2018
Курьёзы
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Курсанты Ульяновского училища сняли эротический клип на песню Satisfaction.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит откровенные кадры! 18+

Видео: BEST COUB MAN

Курсанты Ульяновского летного училища в РФ в своем общежитии сняли пародию на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Соответствующее видео появилось в сети.

"А это курсанты летного училища в Ульяновске. Потом такие поджигают БТР", - говорится в подписи к ролику.

Как видно на записи, ребята в оригинальной "форме" ремонтируют двери, гладят, подметают в общежитии. Стоит отметить, что в оригинальной версии Satisfaction подобными делами занимаются обнаженные девушки.

Как сообщал УНИАН, ранее рядовой срочной службы РФ Семен Мережников сжег БТР за 28 миллионов рублей, разогревая консервы на костре.

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Теги: #клип Satisfaction#пародия на Satisfaction#курсанты Ульяновского летного училища