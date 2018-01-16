"Потом такие БТР поджигают": в России курсанты летного училища станцевали в стиле садо-мазо под Satisfaction (видео 18+)
Курсанты Ульяновского училища сняли эротический клип на песню Satisfaction.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит откровенные кадры! 18+
Видео: BEST COUB MAN
Курсанты Ульяновского летного училища в РФ в своем общежитии сняли пародию на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Соответствующее видео появилось в сети.
"А это курсанты летного училища в Ульяновске. Потом такие поджигают БТР", - говорится в подписи к ролику.
А это курсанты летного училища в Ульяновске— #MDK (@mudakoff) January 16, 2018
Потом такие поджигают БТР pic.twitter.com/iiVlKcSbSh
Как видно на записи, ребята в оригинальной "форме" ремонтируют двери, гладят, подметают в общежитии. Стоит отметить, что в оригинальной версии Satisfaction подобными делами занимаются обнаженные девушки.
Как сообщал УНИАН, ранее рядовой срочной службы РФ Семен Мережников сжег БТР за 28 миллионов рублей, разогревая консервы на костре.