"Потом такие БТР поджигают": в России курсанты летного училища станцевали в стиле садо-мазо под Satisfaction (видео 18+)

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Видео: BEST COUB MAN

Курсанты Ульяновского летного училища в РФ в своем общежитии сняли пародию на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Соответствующее видео появилось в сети.

"А это курсанты летного училища в Ульяновске. Потом такие поджигают БТР", - говорится в подписи к ролику.

А это курсанты летного училища в Ульяновске



Потом такие поджигают БТР pic.twitter.com/iiVlKcSbSh — #MDK (@mudakoff) January 16, 2018

Как видно на записи, ребята в оригинальной "форме" ремонтируют двери, гладят, подметают в общежитии. Стоит отметить, что в оригинальной версии Satisfaction подобными делами занимаются обнаженные девушки.

Как сообщал УНИАН, ранее рядовой срочной службы РФ Семен Мережников сжег БТР за 28 миллионов рублей, разогревая консервы на костре.