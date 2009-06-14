Что стоит покупать во времена кризиса

Дома и машины, драгоценности и туристические путевки. Все это советует покупать журнал Forbes в период кризиса. Издание составило рейтинг покупок, цены на которые непременно пойдут вверх с улучшением ситуации.

В первую очередь - американцам советуют покупать недвижимость. Цены на нее самые низкие за последние десять лет. Потом - автомобили. Продавцы покладисты как никогда - ведь в автосалоны - в настоящее время немногие заходят. Также удачной инвестицией считают бриллианты. Альтернативой драгоценностям может стать путешествие, дорогая игрушка для ребенка или себе - например, лэптоп. Кроме того, аналитики прогнозируют оживление на мировых финансовых рынках. Поэтому вскоре цены на акции, купленные сегодня, могут резко взлететь и порядочно обогатить владельца.

5 канал