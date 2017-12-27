На страже Украины: в МИД на работу приняли кота Амбассадора

12:07, 27 декабря 2017
Курьёзы
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"Он будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки", - отметили в ведомстве.

Кота назвали Амбассадор / twitter.com/Makeiev

В Министерстве иностранных дел отныне будет жить кот по имени Амбассадор. Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Только назначил нового посла и он уже на посту. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мезд-но!", - написал Макеев.

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Как известно, это не первый случай. Так, новым сотрудником министерства иностранных дел Великобритании стал кот Палмерстон. Кот живет в доме МИД в Лондоне и охотится на мышей.

Также в Великобритании, в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит живет кот Ларри.

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